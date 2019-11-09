Cem Yılmaz geccelerde yakalandı!

Cem Yılmaz geçtiğimiz akşam yakın arkadaşları Ozan Güven, Zafer Algöz ve Can Yılmaz ile Asmalımescit’teydi. Ünlü komedyen yakın arkadaşlarıyla güzel bir akşam geçirdi.Ünlü komedyen basın mensuplarının eski sevgilisi Defne Samyeli ve vizyondaki filmi ile ilgili sordukları sorulardan hiçbirine yanıt vermedi. Arkadaşları son derece mutlu gözükürken Cem Yılmaz'ın keyfinin olmaması dikkat çekti.