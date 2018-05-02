Cansu Taşkın'dan uzaylı dansı!

Sosyal medyada ne paylaşsa olay olan Cansu Taşkın, son trende uydu, yeşil uzaylı dansı yaptı.

Magazin - 02.05.2018 10:22

Kaynağının bir çizgi film kahramanı olduğu yeşil uzaylı dansı sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Dünyanın dört bir köşesinde taklit edilen bu dans, bir çok ünlü isim tarafından taklit ediliyor.



Tüm dünyada akım haline geline yeşil uzaylı dansı modasına Cansu Taşkın da uydu. Taşkın, arkadaşlarıyla beraber çektiği videoyu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.



Cansu Taşkın'ın, 'Uzaylı dansı yapamayınca biz...' notuyla paylaştığı video yaklaşık 150 bin kez görüntülendi.



Instagram'ya yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Cansu Taşkın, yaptığı yeşil uzaylı dansıyla da en ilgi çeken isim oldu.

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