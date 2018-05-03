Caner Erkin: Öpünce dünyalar benim oluyor!

Şükran Ovalı'nın kendisini öperken çekilmiş fotoğrafını Instagram'a yükleyen Caner Erkin, "Dünyalar benim oluyor" dedi.

Magazin - 03.05.2018 17:30
Caner Erkin: Öpünce dünyalar benim oluyor!
Caner Erkin, hamile eşi Şükran Ovalı ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erkin, eşinin kendisini öptüğü fotoğrafa, "Aşksın. Öpünce dünyalar benim oluyor sevgilim" notunu düştü...

Asena Atalay'dan Caner Erkin'e sıkı takip!

Asena Atalay'dan Caner Erkin'e sıkı takip!




Caner Erkin oğlunun doğum gününü kutladı!

Caner Erkin oğlunun doğum gününü kutladı!



Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı 6 sonra anne olacak. Caner Erkin'in Asena Atalay ile olan evliliğinden 7 yaşında Çınar isminde bir oğlu daha bulunuyor. Caner Erkin geçtiğimiz hafta oğlu ile paylaştığı fotoğrafın altına "Canım oğlum değişmem gülüşünü dünyalara .. sen gül hep, gülelim beraber" notunu yazmıştı.

Şükran Ovalı kızının adını açıkladı!

Şükran Ovalı kızının adını açıkladı!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Sunucular birbirine girdi! Sunucular birbirine girdi!
Türkiye yatırımı reklam çıktı! Türkiye yatırımı reklam çıktı!
Amine Gülşe'nin mutluluk sebebi! Amine Gülşe'nin mutluluk sebebi!
Kırmızı halıda şıklık yarışı! Kırmızı halıda şıklık yarışı!
Bu hareket ön sevişmeden daha etkili! Bu hareket ön sevişmeden daha etkili!
Tuzlu suyun mucizesi! Tuzlu suyun mucizesi!
RTÜK'ten Çukur'a Sevgililer Günü'nde ceza! RTÜK'ten Çukur'a Sevgililer Günü'nde ceza!
Boğaz'da aşk keyfi! Boğaz'da aşk keyfi!
''Mutlu olduğum belli değil mi?'' ''Mutlu olduğum belli değil mi?''