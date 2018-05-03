Caner Erkin: Öpünce dünyalar benim oluyor!

Magazin - 03.05.2018 17:30

Asena Atalay'dan Caner Erkin'e sıkı takip!

Caner Erkin oğlunun doğum gününü kutladı!

Şükran Ovalı kızının adını açıkladı!

Caner Erkin, hamile eşi Şükran Ovalı ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erkin, eşinin kendisini öptüğü fotoğrafa, "Aşksın. Öpünce dünyalar benim oluyor sevgilim" notunu düştü...Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı 6 sonra anne olacak. Caner Erkin'in Asena Atalay ile olan evliliğinden 7 yaşında Çınar isminde bir oğlu daha bulunuyor. Caner Erkin geçtiğimiz hafta oğlu ile paylaştığı fotoğrafın altına "Canım oğlum değişmem gülüşünü dünyalara .. sen gül hep, gülelim beraber" notunu yazmıştı.