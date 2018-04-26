Can Bonomo: Tatil planımız yok!

Şarkıcı Can Bonomo, önceki gün İstanbul'da bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Magazin - 27.04.2018 03:45
Can Bonomo: Tatil planımız yok!
Can Bonomo, alışveriş merkezinde mağazaları turlayıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Bonomo, daha sonra alışveriş merkezindeki bir kafede arkadaşlarıyla buluştu.

Ünlü şarkıcının yanında sevgilisi Öykü Karayel yoktu. Çiftin Instagram'da paylaştığı fotoğraflar büyük yankı uyandırıyor.

Kafe çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Can Bonomo, bu yaz aylarında herhangi bir tatil planının olmadığını vurgulayarak, "bu yaz konser takvimimiz biraz yoğun. Öykü ile henüz bir tatil planı yapmadık, ilişkimiz de gayet güzel gidiyor. Her şey yolunda" dedi.

Can Bonomo'dan evlilik açıklaması!

Can Bonomo'dan evlilik açıklaması!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Hülya Avşar'dan şaşırtan itiraf! Hülya Avşar'dan şaşırtan itiraf!
Sinem Öztürk: Benden bile saklıyor! Sinem Öztürk: Benden bile saklıyor!
Aşk iddiaları doğru çıktı! İlk fotoğraf geldi Aşk iddiaları doğru çıktı! İlk fotoğraf geldi
O davadan takipsizlik kararı çıktı! O davadan takipsizlik kararı çıktı!
Çukur şok etkisi yarattı! Çukur şok etkisi yarattı!
Oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti! Oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti!
Çocuklar Duymasın'a tepki yağdı! Çocuklar Duymasın'a tepki yağdı!
Ve Aslı Murat'ı sildi! Ve Aslı Murat'ı sildi!
Ege Çubukçu yeni şarkıcı 'Çalkala' yayında! Ege Çubukçu yeni şarkıcı 'Çalkala' yayında!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Hadise'ye ikinci haciz şoku!
  • Ece Seçkin'in evlilik hayali!
  • Yıkılmadım ayaktayım!
  • Ebru Polat, Bodrum'a hazırlanıyor!
  • Serdar Ortaç'tan bu yaz albüm yok!
  • Cem Yılmaz yeni yaşını eski eşiyle kutladı!
  • Caner Erkin oğlunun doğum gününü kutladı!
  • Hakan Yılmaz saldırı anını anlattı!
  • Özge Ulusoy'dan bikinili #tbt
  • Boluğur farkı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Uçakta yaşananlar ortaya çıktı!
  • Murat Boz'dan manidar şarkı!
  • Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan poz!
  • Şok iddia! Aslıhan Doğan'a veto!
  • 'Tehlikeli Karım' ekranlara böyle veda edecek!
  • Murat Boz da takibi bıraktı!
  • Serenay Sarıkaya'dan muhteşem performans!
  • Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku!
Uçakta yaşananlar ortaya çıktı!