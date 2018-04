Can Bonomo: Tatil planımız yok!

Magazin - 27.04.2018 03:45

Can Bonomo'dan evlilik açıklaması!

Can Bonomo, alışveriş merkezinde mağazaları turlayıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Bonomo, daha sonra alışveriş merkezindeki bir kafede arkadaşlarıyla buluştu.Ünlü şarkıcının yanında sevgilisi Öykü Karayel yoktu. Çiftin Instagram'da paylaştığı fotoğraflar büyük yankı uyandırıyor.Kafe çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Can Bonomo, bu yaz aylarında herhangi bir tatil planının olmadığını vurgulayarak, "bu yaz konser takvimimiz biraz yoğun. Öykü ile henüz bir tatil planı yapmadık, ilişkimiz de gayet güzel gidiyor. Her şey yolunda" dedi.