Oğulları Kuzey, Uzay ve köpeği Tarçın’la, Türkbükü'nde tatil yapan Çağla Şıkel önceki gün objektiflere yakalandı. Yeşil bikinisiyle plajda boy gösteren güzel manken fiziğiyle büyüledi. Çağla Şıkel aynı günün akşamı ise Fashion TV partisinde düzenlenen defilede podyuma çıktı. Burada da üzerinde yine yeşil renkli bir tasarım vardı.
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Çağla yeşili!
Türkbükü'nde görüntülenen Çağla Şıkel yeşil mayosuyla göz doldurdu.Magazin - 31 Temmuz 2017 09:49
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