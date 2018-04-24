Çağla Şıkel'den robot dansı!
Daha önce uzaylı dansı yapan Çağla Şıkel bu kez robot dansı yaptı.
Magazin - 25.04.2018 08:00
Çağla Şıkel daha önce uzaylı dansı yapmıştı ve bu dans oldukça konuşulmuştu. Şıkel'in dansı magazin programlarında konuşulmakla kalmamış ana haber bültenlerine de konu olmuştu. Çağla Şıkel ilginç danslarına bir yenisini daha ekledi.
Çağla Şıkel'in 'Uzaylı' dansı!ROBOT DANSI YAPTI!
Bu kez robot dansı yapan Şıkel o görüntüleri Instagram sayfasına yükledi. Altına da "Oğlum deli annesini çekerse" notunu düştü.İşte Çağla Şıkel'in robot dansı:
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