Çağla Şıkel'den robot dansı!

Magazin - 25.04.2018 08:00

Çağla Şıkel'in 'Uzaylı' dansı!

Çağla Şıkel daha önce uzaylı dansı yapmıştı ve bu dans oldukça konuşulmuştu. Şıkel'in dansı magazin programlarında konuşulmakla kalmamış ana haber bültenlerine de konu olmuştu. Çağla Şıkel ilginç danslarına bir yenisini daha ekledi.Bu kez robot dansı yapan Şıkel o görüntüleri Instagram sayfasına yükledi. Altına da "Oğlum deli annesini çekerse" notunu düştü.