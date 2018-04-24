Çağla Şıkel evlat edinmek istiyor!

Magazin - 24.04.2018 20:00

Örnek anne Çağla Şıkel

Çağla Şıkel, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliğinde, çocuklara ‘Altın İğneli Terzi’ adlı masalı anlattı. Ünlü manken Çağla Şıkel çok konuşulacak sözlere imza attı.Şıkel, “Çok güzel bir gün oldu. Bir anne olarak bu özel günde çocukları birazda olsa mutlu etmeye çalıştım” dedi. Muhabirlerin “Siz de Angelina Jolie gibi evlat edinmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu olan Çağla Şıkel, “İnanın bu konu ile ilgili bu hafta bir çekim yaptık. Ben de evlat edinmeyi çok isterdim ama belki ilerleyen dönemde olabilir. Neden olmasın?” yanıtını verdi.