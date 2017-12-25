Çağatay'ın gönlü o güzelde!

Magazin - 25.12.2017 14:35

Çağatay Ulusoy, Amerika'dan paylaştı!

Burcu Biricik'e Çağatay Ulusoy sorulunca...

İlk Türk orijinal Netflix dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un partneri halen bulunamadı. İddialar Deren Talu'nun isminin geçtiği partner arayışında devreye Çağatay Ulusoy'un da girdiği yönünde.Yapımcıların Melisa Aslı Pamuk'a teklif götürüldüğü iddialar arasında. Çağatay Ulusoy'un "Benim favorim Melisa Aslı Pamuk" diyerek güzel oyuncunun dizide yer almasına sıcak baktığı iddia edildi.