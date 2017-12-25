Çağatay'ın gönlü o güzelde!

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy Netflix dizisi için şu sıralar Amerika'da...

Magazin - 25.12.2017 14:35
Çağatay'ın gönlü o güzelde!
İlk Türk orijinal Netflix dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un partneri halen bulunamadı. İddialar Deren Talu'nun isminin geçtiği partner arayışında devreye Çağatay Ulusoy'un da girdiği yönünde.

Çağatay Ulusoy, Amerika'dan paylaştı!

Çağatay Ulusoy, Amerika'dan paylaştı!



Yapımcıların Melisa Aslı Pamuk'a teklif götürüldüğü iddialar arasında. Çağatay Ulusoy'un "Benim favorim Melisa Aslı Pamuk" diyerek güzel oyuncunun dizide yer almasına sıcak baktığı iddia edildi.

Burcu Biricik'e Çağatay Ulusoy sorulunca...

Burcu Biricik'e Çağatay Ulusoy sorulunca...



Melisa Aslı Pamuk

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