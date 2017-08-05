Çağatay Ulusoy'dan Aras Bulut İynemli'ye arkadaş tavsiyesi!

Magazin - 05 Ağustos 2017 17:53

Haziran'da final yapan "İçerde"nin Mert'i Aras Bulut İynemli önceki gün Etiler'deydi. 155 bin liraya yeni aldığı arazi aracıyla geziyordu. Bu aracın aynısı "İçerde" dizisinde Aras Bulut İynemli'nin abisini canlandıran Çağatay Ulusoy'da da var. Zaten arabayı Çağatay Ulusoy tavsiye etmiş..