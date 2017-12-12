O aktörden büyük itiraf!

Gişe rekortmeni filmin başrol oyuncularından büyük itiraf...

Dünya Magazin - 12.12.2017 16:28
O aktörden büyük itiraf!
Jennifer Lawrence ile Açlık Oyunları filminde başrolü paylaşan Chris Hemsworth, öpüşme sahneleriyle ilgili itirafta bulundu.

Lawrence ile çok yakın arkadaş olduklarını söyleyen Hemsworth, "Onu öpmek zorunda kaldığımda çok rahatsız oldu. Filmi izlerken harika bir resim gibi görünüyor ama öpüşme sahnelerinde çok zorlandık" dedi.
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