Büşra Pekin-Ersay Üner aşkı bitti!

Büşra Pekin, 'Ferdane' ile dönüyor!

Büşra Pekin'in son görüntüsü olay oldu!

Büşra Pekin'in fotoğrafı olay oldu!

Oyuncu Büşra Pekin ile söz yazarı ve besteci sevgilisi Ersay Üner yaklaşık 6 yıldır aşk yaşıyordu. Çift önceki gün yaptıkları ortak bir açıklamayla ayrıldıklarını duyurdu. Instagram'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Merhaba. Biz bir süre önce ayrılma kararı aldık. Bu kararı dostluğumuzun ve beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızın süreceğini sizlerle paylaşmak istedik. Sevgiler. Büşra-Ersay."Söz yazarı ve besteci Ersay Üner, 2017 yılında katıldığı bir radyo programında Büşra Pekin ile tanışma hikayesini anlatmış ve Pekin ile evlenme kararı aldıklarını duyurmuştu. Üner, "Murat Dalkılıç akşam yemeğine davet etti. Orada Büşra’yla tanıştım ve aşık oldum. O günden beri beraberiz. Ve bu aşk mutlu sonla devam edecek." demişti.