Büşra Pekin-Ersay Üner aşkı bitti!

"Merhaba. Biz bir süre önce ayrılma kararı aldık. Bu kararı dostluğumuzun ve beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızın süreceğini sizlerle paylaşmak istedik. Sevgiler. Büşra-Ersay."
Büşra Pekin, 'Ferdane' ile dönüyor!
EVLİLİK KARARI ALMIŞLARDI
Söz yazarı ve besteci Ersay Üner, 2017 yılında katıldığı bir radyo programında Büşra Pekin ile tanışma hikayesini anlatmış ve Pekin ile evlenme kararı aldıklarını duyurmuştu. Üner, "Murat Dalkılıç akşam yemeğine davet etti. Orada Büşra’yla tanıştım ve aşık oldum. O günden beri beraberiz. Ve bu aşk mutlu sonla devam edecek." demişti.
Büşra Pekin'in son görüntüsü olay oldu!
Büşra Pekin'in fotoğrafı olay oldu!