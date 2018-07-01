Buse Narcı'dan 'aşk' açıklaması!

Oyuncu Buse Narcı, sosyal medya hesabından yaptığı basın bildirisi ile hayatında kimse olmadığını açıkladı.

Magazin - 01.07.2018 14:01
Buse Narcı'dan 'aşk' açıklaması!
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’le yaşadığı aşkla çok sayıda insan tarafından tanınan Buse Narcı, şimdilerde magazin muhabirlerinden uzakta bir yaşam sürüyor. Sosyal medya hesabından özel hayatına dair paylaşımlarda bulunan Narcı, dönem dönem hakkında çıkartılan aşk iddialarıyla ilgili olarak son noktayı sosyal medya hesabından koydu. Buradan ‘Basın bildirisi’ notuyla bir metin paylaşan Buse Narcı şu ifadelere yer verdi:

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