Buse Narcı telefonla denize girdi!

Buse Narcı bütün gün elinden düşürmediği cep telefonuyla denize girerken görüntülendi.

Magazin - 02.07.2018 09:59
Buse Narcı telefonla denize girdi!
Bodrum'da tatil yapan Buse Narcı, önceki gün Yalıkavak'ta görüntülendi. Pembe bir bikini giyen Narcı, telefonunu bir an olsun elinden düşürmedi. Yaşıtı genç kadınların çoğu gibi tam bir cep telefonu bağımlısı olan Narcı, gün boyu telefonunu elinden düşürmedi. Sosyal medyayı takip eden, zaman zaman selfie çeken ve telefonla konuşan Narcı, kendini öyle kaptırdı ki sonunda elinde telefonla denize girdi. Tam denize gireceği sırada elinde telefon olduğunu hatırlayan Buse Narcı hemen telefonu bırakmak için geri çıktı. Arada da sahildeki arkadaşıyla sohbet eden oyuncu, meraklı bakışları üzerinde topladı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Buse Narcı

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Serhat Akın'dan canlı yayından olay itiraf! Serhat Akın'dan canlı yayından olay itiraf!
Tahir öyle bir hata yaptı ki... Tahir öyle bir hata yaptı ki...
Yasmin Erbil aşkı Survivor'da buldu! Yasmin Erbil aşkı Survivor'da buldu!
Dilan Çiçek Deniz otizmli çocuklarla bir araya geldi! Dilan Çiçek Deniz otizmli çocuklarla bir ...
Seren Serengil'in gelinliği olay oldu! Seren Serengil'in gelinliği olay oldu!
71. Cannes Film Festivali'nin programı açıklandı! 71. Cannes Film Festivali'nin programı ...
Kylie Jenner havasını attı! Kylie Jenner havasını attı!
Hacı Sabancı'dan takipçisine cevap! Hacı Sabancı'dan takipçisine cevap!
Gizem Hatipoğlu'ndan eşine destek mesajı! Gizem Hatipoğlu'ndan eşine destek mesajı!
İkinci finalist belli oldu! İkinci finalist belli oldu!
Deniz Akkaya'dan Nihat Odabaşı'na sert sözler! Deniz Akkaya'dan Nihat Odabaşı'na sert ...
Cannes paylaşımı! Cannes paylaşımı!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
  • Gülşen o iddialara yanıt verdi!
  • Zehra'nın arkasına saklandı!
  • Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
  • Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
  • Derya Balta'nın son hali şoke etti!
  • Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
  • Küvet pozu olay yarattı!
  • Deniz Çakır ateş püskürdü!
  • Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Survivor'da bir aşk bombası daha!
  • 'Çukur'a bomba transfer!
  • Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!
  • Elçin Sangu yalanladı!
  • Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!
  • Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj!
  • Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk pozu!
  • Survivor Nagihan Karadere iddialara ateş püskürdü!
Survivor'da bir aşk bombası daha!