Buse Narcı telefonla denize girdi!

Magazin - 02.07.2018 09:59

Bodrum'da tatil yapan Buse Narcı, önceki gün Yalıkavak'ta görüntülendi. Pembe bir bikini giyen Narcı, telefonunu bir an olsun elinden düşürmedi. Yaşıtı genç kadınların çoğu gibi tam bir cep telefonu bağımlısı olan Narcı, gün boyu telefonunu elinden düşürmedi. Sosyal medyayı takip eden, zaman zaman selfie çeken ve telefonla konuşan Narcı, kendini öyle kaptırdı ki sonunda elinde telefonla denize girdi. Tam denize gireceği sırada elinde telefon olduğunu hatırlayan Buse Narcı hemen telefonu bırakmak için geri çıktı. Arada da sahildeki arkadaşıyla sohbet eden oyuncu, meraklı bakışları üzerinde topladı.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: