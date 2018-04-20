Burcu Güneş'ten Anadolu Şov!

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, 20'nci sanat yılını görkemli bir konserle kutladı. Güneş, konsere katılanlara adete müzik şöleni yaşattı.

Magazin - 20.04.2018 12:47
Burcu Güneş'ten Anadolu Şov!
‘Anadolu’nun Güneşi’ adlı türkü projesiyle gündeme gelen Burcu Güneş, sahneye Meltem Özbek imzalı kıyafet ile çıktı.


Albümündeki Anadolu motiflerini kostümleriyle birleştiren Güneş, Karadeniz müziğinin sevilen sesi Selçuk Balcı’yı sahneye davet ederek, ‘Deniz Üstünde Fener’ türküsünü birlikte seslendirdi.

Dünya elçisi Burcu Güneş

Dünya elçisi Burcu Güneş
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