Burcu Esmersoy'dan 'yakalandılar' iddiasına jet yanıt!

Demet Akalın’dan Burcu Esmersoy’a ve Kerimcan Durmaz’a gönderme!

Burcu Esmersoy: "Çok iyiyim"

Burcu Esmersoy ekranlara geri dönüyor!

Burcu Esmersoy'un keyfi yerinde!

Burcu Esmersoy, bir takipçisi tarafından bir dinlenme tesisinde Tamer Karadağlı ile birlikte çekilen görüntülendi. Beyaz TV'de ekrana gelen magazin programı 'Söylemezsem Olmaz'a telefonla bağlanan güzel sunucu iddialara yanıt verdi. Esmersoy durumu, "Yakalandılar gibi garip cümleler kuruluyor. Köpek gibi çalışıyorum.Tamer Karadağlı ile aynı güne gelen setimiz vardı. Afyon’a gitmemiz gerekiyordu. İşimiz biter bitmez İstanbul’a dönerken dinlenme tesisinde çekilmiş bir video, lavabo ihtiyacımı karşıladım. Ben iş yapamayacak mıyım?" sözleriyle açıkladı.Burcu Esmersoy, kısa bir süre önce Berk Suyabatmaz'la olan evliliğini sonlandırmıştı.