Burak Özçivit'ten o iddiaya yanıt!

Magazin - 07.12.2017 23:45

Burak Özçivit, önceki akşam Fahriye Evcen’le birlikte Kadıköy’de bulunan bir mekan çıkışında görüntülendi. “Kardeşim Benim” filminin yurtiçi ve yurtdışı galalarında yer alarak aynı zamanda yapımcısı olduğu filmin tanıtımı için çalışan Özçivit'in, İstanbul'daki gala hariç hiçbir gösterime katılmayan Murat Boz'la arasının açıldığı iddia edilmişti. Burak Özçivit, jürisinde yer aldığı “O Ses Türkiye” yarışmasının çekimleri dolayısıyla galalara katılmayan Boz'a tavır alıp popçuyu Instagram hesabından takipten çıkardığı da gözlerden kaçmamıştı. Özçivit, Murat Boz’la arasının bozulduğu yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Özçivit, "Yok öyle bir şey" diyerek iddialara son noktayı koydu.