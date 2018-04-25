Burak Özçivit'ten bahar temizliği!
Ünlü oyuncu Burak Özçivit sosyal medya hesabını boşalttı.
Magazin - 25.04.2018 09:45
Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Türk ünlüler arasında olan Burak Özçivit, Instagram sayfasında bahar temizliği yaptı.
Özçivit, eşi Fahriye Evcen’le olan birkaç fotoğrafı hariç tüm paylaşımlarını sildi. Ünlü oyuncu takip ettiği kişi sayısını da 17'ye düşürdü.
En hanım köylü Burak Özçivit!
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