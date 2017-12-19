Burak Özçivit'in tercihi şaşırttı!
Eski partneri Murat Boz'u sosyal medyadan takibe almayan Burak Özçivit, 'Can Feda' filmindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin'i ise hemen takibe aldı.
Magazin - 19.12.2017 12:35
Burak Özçivit, Murat Boz'la 'Kardeşim Benim' serisini çekmişti. Fakat buna rağmen Murat Boz'u sosyal medyadan takip etmedi. Şu sıralarar 'Can Feda' filminin çekimlerini gerçekleştiren Özçivit, partneri Kerem Bürsin'i ise hemen takibe aldı.
Murat Boz: Halkın takdiri
Daha önce Burak Özçivit'in Murat Boz'la arasının açık olduğu iddia edilmiş ve iki isim de bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Murat Boz konuyla ilgili, "Bir zaten birbirimizi hiçbir zaman takip etmedik. Takipten çıkarma gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda problem yok" demişti.
Murat Boz: Burak benim kardeşim
Buna rağmen Burak Özçivit'in Murat Boz'u takip etmeden Kerem Bürsin'i takibe alması sosyal medyada olay oldu. Instagram'da "Burak tercihini yaptı" yorumları yapıldı.
Burak Özçivit'ten o iddiaya yanıt!
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