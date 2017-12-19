Burak Özçivit'in tercihi şaşırttı!

Magazin - 19.12.2017 12:35

Murat Boz: Halkın takdiri

Murat Boz: Burak benim kardeşim

Burak Özçivit'ten o iddiaya yanıt!

Burak Özçivit, Murat Boz'la 'Kardeşim Benim' serisini çekmişti. Fakat buna rağmen Murat Boz'u sosyal medyadan takip etmedi. Şu sıralarar 'Can Feda' filminin çekimlerini gerçekleştiren Özçivit, partneri Kerem Bürsin'i ise hemen takibe aldı.Daha önce Burak Özçivit'in Murat Boz'la arasının açık olduğu iddia edilmiş ve iki isim de bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Murat Boz konuyla ilgili, "Bir zaten birbirimizi hiçbir zaman takip etmedik. Takipten çıkarma gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda problem yok" demişti.Buna rağmen Burak Özçivit'in Murat Boz'u takip etmeden Kerem Bürsin'i takibe alması sosyal medyada olay oldu. Instagram'da "Burak tercihini yaptı" yorumları yapıldı.