Arap dünyası başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde geniş hayran kitlelerine sahip olan Burak Özçivit, önceki gün marka yüzü olduğu Emaar Square Mall'da hayranlarıyla bir araya geldi. Takvim'in haberine göre ünlü oyuncuyla buluşmaya gelen 100 şanslı hayranı arasında 4 bin 126 kilometrelik mesafeyi kat eden Dubaili sevenleri de vardı.
Burak Özçivit izdihamı!
Önceki gün marka yüzü olduğu firmada hayranlarıyla bir araya gelen Burak Özçivit, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.Magazin - 22.12.2017 07:00
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