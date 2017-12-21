Burak Özçivit izdihamı!

Magazin - 22.12.2017 07:00

Arap dünyası başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde geniş hayran kitlelerine sahip olan Burak Özçivit, önceki gün marka yüzü olduğu Emaar Square Mall'da hayranlarıyla bir araya geldi. Takvim'in haberine göre ünlü oyuncuyla buluşmaya gelen 100 şanslı hayranı arasında 4 bin 126 kilometrelik mesafeyi kat eden Dubaili sevenleri de vardı.