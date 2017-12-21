Bülent Ersoy'un sarı stili!

Magazin - 22.12.2017 05:00

Bülent Ersoy, önceki akşam Yeniköy’deki bir balıkçıda menajeri ve yakın dostlarıyla yemek yedi.Sarılara büründüErsoy, sohbet eşliğinde geç saatlere kadar süren yemek sonrası kapıda görüntülendi. Sanatçı, sarı paltosu ve aynı tonlardaki aksesuvarlarıyla gecenin karanlığında parladı.Çanta 55 bin liraBülent Ersoy, kıyafetini 10 bin lira değerindeki taşlarla süslü Dolce Gabbana gözlük ve 55 bin liralık Fendi çantayla tamamlamıştı.Kaynak: hurriyet.com.tr