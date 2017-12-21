Bülent Ersoy'un sarı stili!

Önceki akşam Yeniköy’deki bir balıkçıda menajeri ve yakın dostlarıyla yemek yiyen Bülent Ersoy'un sarılara büründüğü sarı stili dikkat çekti.

Magazin - 22.12.2017 05:00
Bülent Ersoy'un sarı stili!
Bülent Ersoy, önceki akşam Yeniköy’deki bir balıkçıda menajeri ve yakın dostlarıyla yemek yedi.

Sarılara büründü
Ersoy, sohbet eşliğinde geç saatlere kadar süren yemek sonrası kapıda görüntülendi. Sanatçı, sarı paltosu ve aynı tonlardaki aksesuvarlarıyla gecenin karanlığında parladı.

Çanta 55 bin lira
Bülent Ersoy, kıyafetini 10 bin lira değerindeki taşlarla süslü Dolce Gabbana gözlük ve 55 bin liralık Fendi çantayla tamamlamıştı.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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