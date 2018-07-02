Buket Aydın: Ozon serumu sürmeden yatamam

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı “Hadi Be”ye başarılı haber spikeri Buket Aydın konuk oldu. Emre Saygı'nın sorularını yanıtlayan Buket Aydın, bilinmeyen yönlerini anlattı ve samimi açıklamalarda bulundu.

TV Dünyası - 02.07.2018 12:11

Arkadaşlarıma kek yaptım, 3 kişi zehirlendi



Aydın “Yaptığım en lezzetli yemek … dır” cümlesindeki boşluğu doldurdu: “Gerçekten ben hiç yemek yapamam. İş arkadaşlarıma kek yapıp götürdüm 3 kişi zehirlendi, 5 kişi öldü. Ben çok güzel kahvaltı sofrası hazırlarım. Arkadaşlarım gelsin kahvaltı sofrası hazırlıyim çoğu dışarıdan alınmış mamulleri onlara güzel bir şekilde servis edeyim. Çok güzel omlet yaparım o kadar.”



En kolay gelen ev işi bulaşık yıkamak



Buket Aydın “Bana en kolay gelen ev işi…, en zor gelen ev işi ...dır” cümlesindeki boşlukları şöyle cevapladı: “En kolay gelen ev işi bulaşık yıkamak. Yıkamadığım için kolay geliyor. Bulaşık makinesine atıyorum bitiyor. En zor ev işi ise ütü yapmak, hiç anlamıyorum ve hiç ütü yapamıyorum.”



Çok çalışkandım ama inek değildim



Ünlü spiker okul yılarını şöyle anlattı: “Okul yıllarımda okulun en iddialısı bendim, sınıfın sınıf başkanı bendim. Çok çalışkandım ama inek değildim.”



Ozon serumu sürmeden yatamam



“Kullanmadan yapamam dediğin bakım ürünü hangisidir” sorusuna Buket Aydın’ın cevabı: “Çok makyaj yapıyoruz biz, o yüzden cildime çok önem veriyorum. İnsanların ritüelleri gibi bir durumu vardır, ben ozon serumu kullanıyorum ve yüzüme onu sürmeden yatamam ve bir şey söyleyeceğim o kadar çirkin kokuyor ki anlatamam.



Saplantılı duygu insana zararlı



Güzel sunu aşk hakkındaki görüşlerini de şöyle açıkladı: “Aşkın bir ömrünün olduğunu düşünüyorum gerçekten çok değişik bir duygu, saplantılı bir duygu devamlı sürmesinin de insana zararı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ozon serumuna başladım biz bitirdik orada aşkı J Sevginin bir süresi yoktur, sevgi bence çok özel bir duygudur, bence herkes arasında olması gereken sevgidir. Aşkın ömrü gerçekten var o böyle gerçekten çikolata yemek gibi bir şey gerçekten bir kimya bir hormon farklı bir delilik getiriyor o insana o yüzden sevmem ben. Aşık olma duygusu güzel bir şey değildir.



Tek çocuk olmanın avantajını yaşıyorum



“Tek çocuk olduğu hatırlatılan avantajı ve dezavantajı nedir?” sorusuna ise Buket Aydın şöyle açıkladı: “Tek çocuk olmanın avantajı ailenin tüm ilgisi senin üzerinde oluyor o açıdan güzel. Dezavantajı da herkesi kardeşin zannediyorsun, insanlara bir anda kalbini açıyorsun kardeş gibi benle diye, sonra kazık yiyorsun ve geri gidiyorsun. 3-5 defadan sonra kimsenin kardeşin olmadığını öğreniyorsun nasıl güzel bir rahatlık nasıl güzel bir mutluluk bunu anlamak. Ben o kısmı aştım şuan tek çocuk olmanın avantajlı kısmındayım.”



Takıntılarım var



Takıntıları olduğunu söyleyen Buket Aydın “Takıntılarım vardır. Bir şeye taktığımda defalarca sorabiliyorum. En sonunda bana çığlık atması gerekir “bunu bana kaç defa sordun” diye. Her şeyi benim yapmam lazım ama yetişemiyorum yapamıyorum, insanlara yapmalarını rica ediyorum onlar yaptığı zamanda hep yapamamış gibi düşünüyorum ve tatmin olmuyorum.”



Peynirsiz yaşayamam



Süper markete gittiğş hangi reyondan kendini alamazsın sorusuna Buket Aydın’ın cevabı: “Markette peynir reyonuna yapışırım, oradan yarım saat hiçbir şekilde ayrılmam. Çeşit çeşit peynir alırım ve çeşit çeşit peynir yerim.Peynirsiz yaşayamam. Abur cubur reyonuna uğramadan geçiyorum çünkü bence çok zararlı o yüzden o taraflarda hiç işim olmaz.

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