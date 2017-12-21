Bu içecek mutluluk ve sağlık vaat ediyor!

Kış aylarında soğuk geccelerin vazgeçilmez terapisi salepi neredeyse sevmeyen yoktur. Hele bazı caddelere çıktınız mı, tarçın kokusu burnunuzu yalıyorsa bilin ki yakınlarda bir yerlerde salep içiliyor ve kış iyice bastırıyor.

Sağlık - 21.12.2017 16:51
Bu içecek mutluluk ve sağlık vaat ediyor!
Orkide çiçeklerinin köklerinden elde edilen bu toz, tarçınla süslendiğinde enfes bir koku ile hem insanı rahatlatıyor, hem içini ısıtıyor hem de birçok fayda sağlıyor. Bir parça damla sakızı da eklendiğinde inanılmaz bir damak şöleni haline dönüşüyor.

Bronşit ve mide hazımsızlıklarına iyi gelen salep aynı zamanda iştah açıp, zihni de güçlendiriyor ve vücuda enerji veriyor. Süt ile hazırlanan bu içecek sadece mutlu etmekle kalmıyor. Misafirlerimize de ikram edebileceğimiz, dumanı üzerinde mis gibi tüten bu lezzet buram buran şifa dağıtıyor.

İşte salebin bilinmeyen faydaları…

Öksürük ve bronşit tedavisinde kullanılır.

Kabızlığı önler.

Cinsel gücü artırır.

Hazmı kolaylaştırır.

Zihni güçlendirir.

Kadınların adet dönemini düzenler.

Bağırsaktaki kurtların düşürülmesine yardımcı olur.

Vücut sıcaklığını artırır.
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Bağlantılar: Salep

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