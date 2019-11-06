Boşanma sonrası şok açıklama: "Işın'a büyü yaptılar!"

Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş'ın evliliği tek celsede bitti!

Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş'ın 3 yıldır devam eden evlilikleri bugün son buldu. Çift bu sabah görülen duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı.Işın Karaca duruşma sonrasında yaptığı açıklamada "Hayırlısı olsun, hepimiz için çok hayırlısı olsun. Arkadaşlığımız tabiiki devam edecek. 25 yıllık arkadaşım devam etmemesi mümkün mü? Tek ricam aynı şeyi yapmayın adama. Öyle yaratılan senaryolar, yok öyle şeyler. Can yakıcı olur. Anlaşamadık bitti işte. Bu kadar net arkadaşlar" dedi.Konu TV8'de ekrana gelen magazin programı Gel Konuşalım'da masaya yatırıldı. Programın moderatörü Cengiz Semercioğlu ve yorumcular Seray Kaya ile Eylem İpek Şafak boşanmanın ardında ki nedeni araştırdı. Boşanma davasını başından sonuna takip eden TV8 magazin muhabiri Ayhan Oral telefon bağlantısı yapıldı. Tuğrul Odabaş'la kameraların kapalı olduğu sırada sohbet ettiğini söyleyen Oral, "Işın bir sabah uyanmış ve annesini beni bu adamdan boşayın demiş" dedi. Ardından da Tuğrul Odabaş'ın "Işın Karaca'ya büyü yaptılar" dediğini söyledi.