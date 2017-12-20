Boşanacakları iddiasına son nokta!

Magazin - 20.12.2017 14:18

Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan çifti dün akşam Acı, Tatlı, Ekşi filminin galasına katıldı. Haklarında sıkça çıkan boşanacaklar haberleri çıkan çift aylar sonra ilk defa el ele poz verdi. Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan çiftinin Rodin adında bir oğlu var. Belçim Bilgin sinema filmi çekimleri için yurt dışında yaşıyor, Yılmaz Erdoğan ise Köyceğiz'e yerleşti.