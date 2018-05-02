Boğaz'da dev gemi alarmı!

Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı hattının inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki, "Pioneering Spirit" gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Diğer Haberler - 02.05.2018 14:23

Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan, "TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı"nın derin sulardaki kısmını döşemek üzere 40 milletten 562 kişinin görev yaptığı boru döşeme "Pioneering Spirit", İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.



"Pioneering Spirit", yaklaşık 10 aylık yolculuğunun ardından 30 Nisan itibarıyla Türkiye kıyısına ulaşmış ve böylece TürkAkım'ın Türkiye'ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimi tamamlanmıştı.



"Pioneering Spirit", geniş petrol ve doğalgaz platformlarının tek hamlede kaldırma yöntemiyle monte ve de-monte edilmesi ve çok yüksek ağırlığıa sahip boru hatlarının döşenmesi için özel olarak tasarlandı.



Derin deniz boru hattı döşeme işini ilk kez TürkAkım projesinde gerçekleştiren Pioneering Spirit'in genişliği 382, uzunluğu 124 metre.



Pioneerig Spirit'in İstanbul Boğaz'ına girmesiyle, gemi geçişleri için boğaz kapatıldı.



Derin sulardaki boru döşeme çalışmalarına 2017 yılı Haziran ayının sonunda başlayan yüksek ağırlıklı gemi, o tarihten bu yana proje kapsamındaki operasyonuna kesintisiz olarak devam ediyor. Pioneering Spirit gemisi, İstanbul Boğazı'na girerek geri dönüş yolculuğuna başladı.

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