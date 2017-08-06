Moda dünyasının başarılı ismi Mehmet Köymen, geçtiğimiz günlerde Ala Luxury Summer 17 Haute Couture koleksiyonu için unutulmaz bir defile gerçekleştirdi.
Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Gündoğan'da bulunan Casa Costa Beach & Hotel'de gerçekleşen defile; iş, sanat, cemiyet ve moda dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Casa Costa Beach & Hotel'in ev sahipliği yaptığı gecceye Akın –Zafer Kozanoğlu, Beril-Aysel Akçay, Meral Yazıcı, Gül-Kenan Erçetingöz, Arzu-Numan Ceyhan, Ayşe Kucuroğlu, Bige Çalışkan gibi cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.
Geccede ünlü müzayedeci Uğur Batur da küçük bir müzayede gerçekleştirdi. Koreografisini ünlü koreograf Asil Çağıl’ın yaptığı defilede Rita Fink, Melis Kunduz, Ece Bilsen, Müge İskender, Esen Keser, Melisa Alagöz, Buse Koca, Yasemin Yeniay gibi tanınmış modeller podyuma çıktı.
Özel davetiyelerle gecceye davet edilen seçkin konukların tümü geccenin atmosferine uygun olarak beyaz kıyafetlerle davete katıldılar. Geccede ayrıca Doğu ve Güneydoğu'da ki köy ilköğretim okullarında eğitim gören öğrencilere destek amacı ile kurulan "Bir Demet Umut Projesi" lansmanı da gerçekleştirildi.
Bodrum Casa Costa Hotel'de modacı Mehmet Köymen fırtınası
Ünlü ve başarılı modacı Mehmet Köymen, yeni koleksiyonu ile Bodrum'da harika bir moda fırtınası estirdi. İşte çok konuşulan defile ile ilgili detaylar..Kadın-Moda - 07 Ağustos 2017 08:00
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