Bizim Hikaye'ye efsane isim dahil oldu!

Yapımcılığını MED Yapım’ın gerçekleştirdiği, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt, Ebru Hocaoğlu ve Verda Pars’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli’nin gerçekleştirdiği "Bizim Hikaye" dizisine yeni bir isim dahil oluyor.

TV Dünyası - 02.05.2018 11:45

Türk sinemasının efsaneleşmiş ismi Ayşen Gruda, 3 Mayıs Perşembe akşamı Fox Tv'de ekrana gelecek olan 32. bölümden itibaren dizide "Yedi Bela Aysel" karakteriyle izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.



Gruda dizide, herkesin çekindiği bir karaktere hayat verecek.



Altı çocuk ve bir babadan oluşan ailenin trajikomik hikayesini anlatan “Bizim Hikaye” dizisinin yeni bölümü için şimdiden nefesler kesildi.

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