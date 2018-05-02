Türk sinemasının efsaneleşmiş ismi Ayşen Gruda, 3 Mayıs Perşembe akşamı Fox Tv'de ekrana gelecek olan 32. bölümden itibaren dizide "Yedi Bela Aysel" karakteriyle izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
Gruda dizide, herkesin çekindiği bir karaktere hayat verecek.
Altı çocuk ve bir babadan oluşan ailenin trajikomik hikayesini anlatan “Bizim Hikaye” dizisinin yeni bölümü için şimdiden nefesler kesildi.
Bizim Hikaye'ye efsane isim dahil oldu!
Yapımcılığını MED Yapım’ın gerçekleştirdiği, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt, Ebru Hocaoğlu ve Verda Pars’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli’nin gerçekleştirdiği "Bizim Hikaye" dizisine yeni bir isim dahil oluyor.TV Dünyası - 02.05.2018 11:45
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Bizim Hikaye, Fox TV, Burak Deniz, Hazal Kaya, Ayşen Gruda
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
TV DÜNYASI HABERLERİ
- EDHO'da bir ayrılık daha!
- Kadın dizisinde yeni karakter!
- Çukur'un ilk sahnesi neden yayınlanmadı?
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (30.04.2018)
- Sen Anlat Karadeniz'e damga vuran sahne!
- Gilmore Girls, Türkiye'ye uyarlanıyor!
- Hem eğlendiriyor hem heyecalandırıyor!
- Çukur uçurumun eşiğinde!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (29.04.2018)
- Tehlikeli Karım dizisinin finalinde neler olacak?