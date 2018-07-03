Birce Akalay yürüyüşe destek verdi!

Magazin - 03.07.2018 09:43

Sevgilisi Can Tunalı ile Bodrum tatiline devam eden oyuncu Birce Akalay önceki gün Gümüşlük’teydi. Hiç olmadığı kadar neşesi yerindeydi. Öyle ki, sokak ortasında elinde cep telefonu dans etti. Objektiflere tepki göstermedi. LGBTİ bireylere destek veren ünlü oyuncu, yürüyüş boyunca cep telefonuyla fotoğraf çekti. Birce Akalay daha sonra yürüyüşe katıldı. Yönetmen-oyuncu Sermiyan Midyad da derneğe destek verdi. Akalay, güneş altında yapılan yürüyüşün sonunda serinlemek için kendini denize attı.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: