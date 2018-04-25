Birce Akalay çağrıda bulundu!

Siyah Beyaz Aşk dizisinin başrol oyuncusu Birce Akalay, önceki gün bir kez daha hayvan haklarına değindi.

Magazin - 25.04.2018 15:07
Birce Akalay çağrıda bulundu!
Dün öğle saatlerinde faytonda hareket halindeyken aniden yere düşüp ölen at, çevredeki herkesin üzüntüsüne neden oldu. Atların eziyet görmemesi nedeniyle faytonların kaldırılması üzerine birçok insan destek vermişti.

Üzen olayın ardından birçok kesim Adalar Belediyesi'ni ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni etiketleyerek faytonun yasaklanmasını talep etti. Halkın bu çağrısına oyuncu Birce Akalay da destek verdi. Birce Akalay, Instagram hesabından insanların sessiz kalmaması için duyuruda bulundu.


Geçtiğimiz günlerde kedisinin ölümüne de çok üzülen Akalay, ölen atın görüntüsünü paylaşarak, "Bu fotoğraf az önce çekilmiş. Lanet olsun bu hayvanlara eziyet edenlere. Fayton kaldırılsın diye daha ne yapmamız gerekiyor? Kaç hayvan daha ölecek böyle? Artık sessiz kalmayın" notunu düştü.

İşte Birce Akalay'ın o paylaşımı:

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Bağlantılar: Birce Akalay

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