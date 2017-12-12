Bir set aşkı daha gerçek oldu!

Magazin - 13.12.2017 00:15

Show TV'de Cuma akşamları ekrana gelen Kalp Atışı dizisinde oynayan Merve Cağıran ve Ali Burak Ceylan’ın set aşkı gerçek oldu. İkili, geçtiğimiz Pazar akşamı gerçekleşen 44. Altın Kelebek Ödülleri geccesine el ele geldi. Ali Burak Ceylan ve Merve Çağıran, muhabirlerin ilişkilerini sormasını üzerine sorulara gülümsemekle yetindiler.