Bikini diyeti ile yaza giriş yapın!

Yaz tatilinde giyilecek bikini modelini seçmeden önce yapılması gereken ilk şey, bikini giyebilecek sağlıklı bir vücut formuna kavuşmaktır.

Sağlık - 26.04.2018 14:06

Sağlıklı bikini diyeti, sadece birkaç günlük sürede şok etkisi yaratarak sizleri her açıdan zorlayarak zayıflatmaya çalışan diyetlere benzememektedir. Diğer diyetlere göre uygulaması nispeten daha kolay olan ve daha sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi hedefleyen bikini diyeti sayesinde, bunu bir hayat tarzı şekline getirmeniz ve daha sağlıklı yaşamanız için bir ön adım atılmış olacaktır.



BİKİNİ DİYETİ NASIL UYGULANMALI?



Öncelikle alanında uzman bir diyetisyen kontrolünde tüm diyetlere başlamadan önce kişiye özel kontrollerin yapılması gerekir. Yapılan kontroller doğrultusunda ihtiyaç duyulan en sağlıklı beslenme tarzına uygun diyet listesi belirlenebilir. Ancak kişinin sağlıklı yaşam yürütebilmesi için bol su tüketmesi ihmal edilmemelidir.

Bikini diyetine istekli olarak karar vermek ve tatile çıkmadan iki hafta önce başlamak yararınıza olacaktır. Bu sayede tam fit bir şekilde dilediğiniz bikiniyi giyebilecek ve sonraki hayat tarzınızda daha sağlıklı değişimler için gerekli motivasyonu sağlayabileceksiniz.



BİKİNİ DİYETİ LİSTESİNDE NELER VAR?



Bikini diyeti, üç ana ve üç ara öğünden oluşan, sık fakat az yemeyi gerektiren özellikte olup, iki haftadan oluşmaktadır. İlk hafta sabah kahvaltılarında bir kâse yoğurt başta olmak üzere, bir dilim ananas veya bir avuç çilek tüketilebilecektir. Bunların yanında tok tutması ve zihinsel fonksiyonları aktif kılması için iki adet kabuklu cevizin kırılarak yenilmesi sağlıklı olacaktır.



İlk hafta öğle yemeklerinde sebze çorbası yanında yoğurt ya da cacık ve yeşilliklerden oluşan salata tüketilebilecek, akşam yemekleri ise yine yoğurt veya ayran yanında salata ile birlikte bir tabak sebze yemeği şeklinde yapılabilecektir. Yemeğin az yağlı, haşlanmış ya da buharda pişirme şeklinde hazırlanmasına dikkat edilmelidir.



İkinci hafta sabah kahvaltılarında ise kepekli ekmek, yağsız beyaz peynir ve yeşilliklerden oluşan salatalar listeye eklenebilecektir. Öğle yemeklerinde az yağlı çorbalar, salata ve yoğurtla beraber yenebilecek, akşam yemeklerinde ise ızgara ya da fırında kendi yağıyla pişirilmiş kırmızı et, tavuk ya da balık tüketilebilecektir.



İki haftalık bikini diyeti esnasında, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar ve elma, ananas, çilek, kayısı gibi meyveler az miktarda olmak koşuluyla ara öğünler esnasında yenilebilecektir. Bununla birlikte akşam 20.00’dan sonra gıda alımı bırakılmalıdır.



Bikini diyetinin etkili olabilmesi için yürüyüş ve hafif tempolu koşular başta olmak üzere egzersiz yapılması önemlidir.

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