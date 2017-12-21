Mehmet Günsür ve Bige Önal’ın başrolleri paylaştığı “Martıların Efendisi” filminin galası önceki akşam yapıldı. Bige Önal, galaya filmde konuk oyuncu olarak rol alan sevgilisi Aras Bulut İynemli’yle katıldı. Rol aldıkları projelerdeki sevişme sahneleri yüzünden ayrıldıkları dedikodularıyla gündeme gelen çift, objektiflere el ele poz verdi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Bige Önal ve Aras Bulut İynemli'den ayrılık iddialarına el ele yanıt!
Önceki akşam Martıların Efendisi filminin galasına sevgilisi Bige Önal ile birlikte katılan Aras Bulut İynemli, ayrılık iddialarına el ele verdikleri poz ile yanıt vermiş oldu.Magazin - 22.12.2017 06:00
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