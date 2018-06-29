Beykoz'da korkutan yangın!

Beykoz'da eski bir kundura fabrikasının bulunduğu bölgede yangın çıktığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Yaşam - 29.06.2018 15:15
Beykoz'da korkutan yangın!
İstanbul'un Beykoz ilçesi Yalıköy mahallesinde bulunan eski kundura fabrikasının olduğu bölgede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildiği ifade ediliyor.

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