Best Model Ela Yörüklü Kalk Gidelim Kadrosunda!

2017 Best Model Of Turkey ikinci güzeli Ela Yörüklü,TRT 1’de yayınlanan cumartesi akşamlarının fenomen dizisi Kalk Gidelim kadrosuna katıldı.

TV Dünyası - 06.05.2018 11:33

Ela Yörüklü 2017 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında 2. seçildi. Halen tacını başında taşıyan tescilli güzel “Sıkı bir Kalk Gidelim izleyicisiyim. Kendimi bir anda dizinin kadrosunda buldum. İlk oyunculuk deneyimim olacak. Severek izlediğim bir dizide oynayacak olmaktan hem çok mutluyum, hem de çok heyecanlıyım.” dedi.



Yarışmadan sonra onlarca teklif alan Ela Yörüklü’nün menajeri Emrah Yıldız “Yarışmadan sonra Ela için birçok proje teklifi geldi. İçlerinde gerçekten çok ilgimizi çeken projeler de vardı. Ancak Ela’nın sıkı bir Kalk Gidelim izleyicisi olması ve dizinin muhteşem bir kadroya sahip olması nedeniyle bu dizide yer almayı arzuladık” dedi.



Ela Yörüklü, dizi oyunculuğunun yanı sıra “MissTourism World 2018” yarışmasında da ülkemizi temsil edecek.



Ela Yörüklü, 1998 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir.Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde eğitimine devam etmektedir. Bale ve tiyatro yapıyor, piyano çalıyor ve aynı zamanda Akademi 35 buçuk Altan Gördüm’den oyunculuk eğitimi alıyor.



Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisinin başrollerini Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı ve Erkan Sever paylaşırken dizide Yıldız Kültür, Beyazıt Gülercan, Nalan Okçuoğlu, Emin Gürsoy, Kerim Yağcı, Aslı Omağ, Füsun Kostak, Onur Seyit Yaran, AndreyStan, İlayda Aydın, Ece Aydemir, Sena Çakır, Can Kıran, Alican Okumuş ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.