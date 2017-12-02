Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!

Beşiktaş, Galatasaray'ı ezdi geçti. Kartal, Aslan'ı 3-0 mağlup etti.

Futbol - 02.12.2017 22:00
Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
Vodafone Park'ta oynanan maçta ev sahibi Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk etti. Beşiktaş Cenk Tosun, Tosic ve Negredo'nun golleriyle maçtan 3-0 galip ayrıldı. Böylelikle Beşiktaş, lider Galatasaray'la puan farkını 3 indirdi.
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Bağlantılar: Beşiktaş, Galatasaray

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