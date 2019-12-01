Berrak Tüzünataç'tan Can Yaman'a sert tepki!

Oyuncu Berrak Tüzünataç, son dönemin popüler isimlerinden oyuncu Can Yaman'a sert tepki gösterdi.

01.12.2019 16:50 Magazin

Berrak Tüzünataç'tan Can Yaman'a sert tepki! Can Yaman’ın "Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; Libidosu olanlar, libidosu olmayanlar… Cast da buna göre yapılmalı. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; Hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı. Seyirciye “Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu” diye sordurtamazsan o iş tutmaz. Demet’le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk.” sözlerine Berrak Tüzünataç’tan sert bir yanıt geldi.

Onur Tuna:

Onur Tuna: "Can Yaman'ı tanımıyorum"



Güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şöyle dedi:

”Bilge bir adamdan, bilge cümleler! Yani inanılmaz bir açıklama! Jönlerin libidosuz partnerleri sorun diyorsun he… Vay be… Beğendiğin beğenmediğin partnerlerini de açıklar mısın?”


Kıvanç Tatlıtuğ geldi, Can Yaman gitti!

Kıvanç Tatlıtuğ geldi, Can Yaman gitti!
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