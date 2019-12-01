Berrak Tüzünataç'tan Can Yaman'a sert tepki!

Onur Tuna: "Can Yaman'ı tanımıyorum"

Kıvanç Tatlıtuğ geldi, Can Yaman gitti!

Can Yaman’ın "Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; Libidosu olanlar, libidosu olmayanlar… Cast da buna göre yapılmalı. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; Hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı. Seyirciye “Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu” diye sordurtamazsan o iş tutmaz. Demet’le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk.” sözlerine Berrak Tüzünataç’tan sert bir yanıt geldi.Güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şöyle dedi:”Bilge bir adamdan, bilge cümleler! Yani inanılmaz bir açıklama! Jönlerin libidosuz partnerleri sorun diyorsun he… Vay be… Beğendiğin beğenmediğin partnerlerini de açıklar mısın?”