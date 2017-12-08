Berrak Tüzünataç'ı kızdıran konu!

Önceki akşam Nişantaşı’nda bir kafe çıkışı görüntülenen Berrak Tüzünataç, Şahan Gökbakar’la ilgili konu hatırlatılınca sinirlendi ve aracına binerek ulaştı.

Magazin - 09.12.2017 05:00
Berrak Tüzünataç'ı kızdıran konu!
Berrak Tüzünataç, önceki akşam Nişantaşı’nda bir kafede görüntülendi. Tüzünataç’ın, Şahan Gökbakar’la 14 Temmuz 2010 tarihinde Kabataş’ta evin terasında yakınlaştığı görüntülerin yayınlanması üzerine açtığı davada takipsizlik kararı çıkmıştı. Bu konu hatırlatılınca oyuncu, sinirle aracına bindi.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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