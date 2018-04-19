Berkay Hardal başrole hazırlanıyor!

TV Dünyası - 19.04.2018 15:47

İstanbullu Gelin isimli dizide Boranlar’ın en küçük kardeşi Murat’a hayat veren Berkay Hardal’ın, Show TV’nin yeni dizisiyle anlaştığı ortaya çıktı.Haziran'da sezon finali yapacak olan İstanbullu Gelin dizisinden ayrılacak olan Berkay Hardal, Süreç Film'in yeni dizisi 'Meleklerin Aşkı'nda oynamaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta çekimleri başlayacak olan dizi, Şeker Bayramı sonrası Show TV’de seyirci ile bulaşacak.Berkay Hardal’ın bebekken yağmurlu bir günde yaşlılar bakım evinin önüne bırakılan Yağmur karakterine hayat vereceği dizide partnerini ise ‘Tutsak’ dizisiyle ilgi çeken Gülper Özdemir oynayacak.