Bergüzar Korel'in diyete girmesi yasak!

Çeşme'de tatil yapan ve aldığı kilolarla dikkat çeken Bergüzar Korel'in dizisi için kilo aldığı ortaya çıktı.

Magazin - 06 Ağustos 2017 14:30
Bergüzar Korel'in diyete girmesi yasak!
Geçen hafta Çeşme'de bikinili görüntülenen Bergüzar Korel, aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Vatanım Sensin’in ‘Azize’si Bergüzar Korel, Çeşme’de tatil yapıyor.

DİYETE GİRMESİ YASAK
Aldığı fazla kilolarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel, özellikle diyet yapmıyormuş. Dizide 2 çocuk annesi bir kadını oynadığı için kilolu olması gerekiyormuş.

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Kaynak: Pazar Postası
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