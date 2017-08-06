Bergüzar Korel'in diyete girmesi yasak!

Magazin - 06 Ağustos 2017 14:30

Geçen hafta Çeşme'de bikinili görüntülenen Bergüzar Korel, aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Vatanım Sensin’in ‘Azize’si Bergüzar Korel, Çeşme’de tatil yapıyor.DİYETE GİRMESİ YASAKAldığı fazla kilolarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel, özellikle diyet yapmıyormuş. Dizide 2 çocuk annesi bir kadını oynadığı için kilolu olması gerekiyormuş.Kaynak: Pazar Postası