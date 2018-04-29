"Beni etkileyecek erkek akıllı olmalı!"

Magazin - 29.04.2018 20:00

Kadın dizisinin Şirin'i gönlünü Birkan Batuk'a kaptırdı!

Fox Tv'de yayınlanan 'Kadın' dizisinde 'Şirin' karakterini canlandıran Seray Kaya, bir derginin Nisan sayısına kapak oldu. Oyunculuğa yaklaşık altı ay önce adım atan Kaya, kariyeri ve özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.Dizide kötü bir karaktere hayat veren Seray Kaya, rolü ile ilgi olarak 'Seni öldürmek ve boğmak istiyoruz' diyenler oluyor, hemen ardından da 'ama çok tatlısın' diyorlar. " dedi.Bir süredir basketbolcu Birkan Batuk ile aşk yaşayan Seray Kaya, bir erkekte aradığı özellikleri ise şöyle anlattı: "Beni etkileyecek erkek akıllı, zeki ve duruşu olmalı. Sonrası zaten gelip geçici şeyler..."Kıvırcık saçlarıyla ekranlarda boy gösteren Kaya’nın saçları ise aslında düzmüş.Oyuncu, saçları ile ilgili olarak da “Binlerce mesaj alıyorum bu konu hakkında... Saçlarım normalde düz. Şirin’in saçı için sete gitmeden önce ıslak saçımı köpüklüyorum, vigoyla iyice kıvırcıklaştırıyorum. Sette de maşa ile saçımı son haline getiriyoruz” dedi.