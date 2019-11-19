Bella Hadid ve Selena Gomez gerginliği büyüyor!

Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde Bella Hadid'in Instagram hesabını takibe alarak şaşırtmıştı. Bella Hadid, Selena Gomez'i geri takip etmedi.Selena Gomez, Bella Hadid'in gelgitli bir ilişki yürüttüğü The Weeknd ile 2017 yılında 10 ay boyunca ilişki yaşamıştı. Gomez ve Hadid'in arası bu sebeple iyi değildi.Selena Gomez, Bella Hadid'in fotoğrafının altın “Nefes kesici” yorumunu yaptı. Hadid, Selena Gomez'in yorum yaptığı fotoğrafı anında sildi.