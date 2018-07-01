Başak Parlak ilk kez podyuma çıktı!

Oyuncu Başak Parlak ilk kez podyumda boy gösterdi.

Magazin - 01.07.2018 12:17

Tasarımcı Çiğdem Karavit'in hazırladığı yaz koleksiyonunun tanıtımı için Bodrum'da defile düzenlendi. Defilede baş manken olarak Başak Parlak boy gösterdi. Parlak, ilk kez mankenlik yaptığını açıkladı.



Defile sonrasında gazeteciler ile sohbet eden Parlak ilk kez mankenlik yaptığını belirterek “Çok heyecanlıydı mankenlik. Profesyonel olmadığım bir iş olduğu için heyecanlandım. Dün burada prova yaptık. Bugün ise podyuma çıktık. Çocukluğumdan beri hep bir şeyleri taklit etme yeteneğim vardı. Mankenlik çocukluk zamanlarımda da hiç aklımın ucundan geçmedi. Bir kere yapınca keyifli oluyor. Mankenlik işlerini profesyonellere bırakmak gerekiyor. Mankenlik benim işim değil ben oyunculuğumu yapayım” dedi.



Ünlü oyuncu Parlak “Şevkat Yerimdar” dizisine son verdiklerini vurgulayarak “Yeni sezon da dizilerle ilgili teklifler var ama görüşmelerimiz sürüyor. Şu anda net bir şey yok. Şimdi bir sanat filminde rolüm var. Modern kadının hamilelik süreci ile ilgili bir sinema filmi var. Komedi tadında güzel bir film olacak. Modern kadının, beyaz yakalı işi kadınının hamilelik sürecini anlatan bir film olacak. İnternette blogger anneler sosyal medyada anne ve bebeklerle ilgili büyük bir ilgi var. Bizde bir iş kadınının anne olursa nasıl bir durumda olacağını anlatan güzel bir olacak. Zaten film için kilo da aldım inşallah geri veririm” şeklinde konuştu.

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