Başak Parlak ilk kez podyuma çıktı!

Oyuncu Başak Parlak ilk kez podyumda boy gösterdi.

Magazin - 01.07.2018 12:17
Başak Parlak ilk kez podyuma çıktı!
Tasarımcı Çiğdem Karavit'in hazırladığı yaz koleksiyonunun tanıtımı için Bodrum'da defile düzenlendi. Defilede baş manken olarak Başak Parlak boy gösterdi. Parlak, ilk kez mankenlik yaptığını açıkladı.

Defile sonrasında gazeteciler ile sohbet eden Parlak ilk kez mankenlik yaptığını belirterek “Çok heyecanlıydı mankenlik. Profesyonel olmadığım bir iş olduğu için heyecanlandım. Dün burada prova yaptık. Bugün ise podyuma çıktık. Çocukluğumdan beri hep bir şeyleri taklit etme yeteneğim vardı. Mankenlik çocukluk zamanlarımda da hiç aklımın ucundan geçmedi. Bir kere yapınca keyifli oluyor. Mankenlik işlerini profesyonellere bırakmak gerekiyor. Mankenlik benim işim değil ben oyunculuğumu yapayım” dedi.

Ünlü oyuncu Parlak “Şevkat Yerimdar” dizisine son verdiklerini vurgulayarak “Yeni sezon da dizilerle ilgili teklifler var ama görüşmelerimiz sürüyor. Şu anda net bir şey yok. Şimdi bir sanat filminde rolüm var. Modern kadının hamilelik süreci ile ilgili bir sinema filmi var. Komedi tadında güzel bir film olacak. Modern kadının, beyaz yakalı işi kadınının hamilelik sürecini anlatan bir film olacak. İnternette blogger anneler sosyal medyada anne ve bebeklerle ilgili büyük bir ilgi var. Bizde bir iş kadınının anne olursa nasıl bir durumda olacağını anlatan güzel bir olacak. Zaten film için kilo da aldım inşallah geri veririm” şeklinde konuştu.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Başak Parlak

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Cansu taşkınlık çıkardı! Cansu taşkınlık çıkardı!
Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj! Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj!
Burak Deniz ile Büşra Develi ayrıldı mı? Burak Deniz ile Büşra Develi ayrıldı mı?
Gökhan Töre'den 1 milyon TL'lik alışveriş! Gökhan Töre'den 1 milyon TL'lik alışveriş!
Medipol Başakşehir'e ağır darbe! Medipol Başakşehir'e ağır darbe!
Tanem Sivar hamilelik kilolarını nasıl verdi? Tanem Sivar hamilelik kilolarını nasıl verdi?
Kerem Bürsin: "Serenay dünyanın en güzel kadını!" Kerem Bürsin: "Serenay dünyanın en güzel ...
Cansu Taşkın'dan uzaylı dansı! Cansu Taşkın'dan uzaylı dansı!
Tolgahan Sayışman kaza geçirdi! Tolgahan Sayışman kaza geçirdi!
Taciz iddiaları sonrası Şevval Sam'dan ilk çıkış! Taciz iddiaları sonrası Şevval Sam'dan ilk ...
Aşk iddiaları doğru çıktı! İlk fotoğraf geldi Aşk iddiaları doğru çıktı! İlk fotoğraf geldi
Amine Gülşe, Mesut Özil'e destek oldu! Amine Gülşe, Mesut Özil'e destek oldu!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
  • Gülşen o iddialara yanıt verdi!
  • Zehra'nın arkasına saklandı!
  • Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
  • Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
  • Derya Balta'nın son hali şoke etti!
  • Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
  • Küvet pozu olay yarattı!
  • Deniz Çakır ateş püskürdü!
  • Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Survivor'da bir aşk bombası daha!
  • 'Çukur'a bomba transfer!
  • Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!
  • Elçin Sangu yalanladı!
  • Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!
  • Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj!
  • Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk pozu!
  • Survivor Nagihan Karadere iddialara ateş püskürdü!
Survivor'da bir aşk bombası daha!