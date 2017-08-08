Burcu Esmersoy'un sunumuyla Show TV'de ekranlara gelen ve kadrosunda Banu Alkan, Safiye Soyman ve Bülent Ersoy'un bulunduğu "Dünya Güzellerim" programında değişikliğe gidiliyor.
Programın Hindistan'da gerçekletirilen çekimleri esnasında Bülent Ersoy ve Banu Alkan kavga etmişti. Bu kavganın ardından önümüzdeki sezonda Banu Alkan'ın kadroda olmayacağı açıklandı. Banu Alkan'ın yerine ise Demet Akalın'ın geleceği iddia edildi.
Onur Akay, sosyal medya hesabından “Yapımcı firma Demet Akalın’a çok cazip bir teklif götürdü. Yeni sezonda, Dünya Güzellerim’de Banu Alkan’ın yerine Demet’i izleyeceğiz.” bilgisini paylaştı.
Banu Alkan'ın yerine Demet Akalın mı gelecek?
"Dünya Güzellerim" isimli programdan ayrılan Banu Alkan'ın yerine Demet Akalın'ın geleceği konuşuluyor.Dedikodu - 08 Ağustos 2017 11:28
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Bağlantılar: Banu Alkan, Demet Akalın, Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Burcu Esmersoy
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