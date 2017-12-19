Balıkesir Kepsut'ta saat 21.54'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
Balıkesir'de korkutan deprem!
Balıkesir'de meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu.Yaşam - 19.12.2017 22:23
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