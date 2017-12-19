Balıkesir'de korkutan deprem!

Balıkesir'de meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu.

Yaşam - 19.12.2017 22:23
Balıkesir'de korkutan deprem!
Balıkesir Kepsut'ta saat 21.54'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Balıkesir, deprem

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

YAŞAM HABERLERİ

  • İstanbul'da kar yağışı başladı!
  • Ünlü estetikçiye şok!
  • Daire Başkanı'ndan bayıltan dayak!
  • 2018 hac kaydı nasıl yapılır?
  • İstanbul'a kar ne zaman geliyor?
  • Feci kaza: 1'i ağır, 4 yaralı!
  • Tahran'da korkutan deprem!
  • Yüzyılda 1 doğum günü!
  • Trafo bomba gibi patladı
  • Dikkat! İstanbul'a kar geliyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...
  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Seçkin Özdemir 'kadın'ını paylaştı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
  • Fi'den kötü haber! Bu sezon...
  • Hande Erçel iddialara cevap verdi!
  • İsmail YK'nın acı günü!
Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...