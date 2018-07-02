Balayı tatsız bitti!

Magazin - 02.07.2018 15:06

"Suç Aleyna Tilki’de değil kendimizde!"

Sevilen şarkıcı Aydilge, keman virtüözü Barış Andaç ile geçtiğimiz nikah masasına oturmuştu. Çift, balayı için Karadağ'a gitti. Aydilge, eşi Barış Andaç ile balayı tatillerinden keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Çift, Karadağ'ın altını üstüne getirdi. Aydilge ile Barış Andaç, "Sevdiğinize bir kez daha aşık olmak istiyorsanız buralara gelmelisiniz" dedi. Ülkeye dönüşte ise çiftin uçakları İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle Bursa'ya indi.