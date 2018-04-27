Bahar nezlesinden korunma yolları!

Bahar nezlesinden korunmak için almanız gereken önlemeri göz ardı etmemelisiniz.

Sağlık - 27.04.2018 09:05

Güneşin kendini göstermesiyle doğanın etkileri insanların ruhuna ve bedenine de yansıyor. İnsanlar sıcak havanın tadını çıkarmak için kendini sokaklara attı bile. Ancak insanlar güneşin tadını çıkarayım derken bahar nezlesi tehlikesini göz ardı ediyor. Özellikle alerji bünyeye sahip olan kişilerin bahar nezlesinden korunmak için mutlaka önlemler alması gerekiyor.



Bahar nezlesi, havaların ısınmasından kaynaklı olarak polen artışına bağlı olarak meydana geliyor. Solunum ile birlikte göz, ağız, burun ve ciğerlere kadar ulaşan polenler, bahar rüzgarının da etkisiyle çok geniş alanlara yayılıyor.

İşte bahar nezlesine karşı alınması gereken önlemler...





- Rüzgarın güçlü olduğu günlerde dışarıya çıkarken gözlük ve toz maskesi kullanımı polenlere daha az maruz kalmamızı sağlıyor. Yatak ve yastıklardaki toz akarları ve mitelara karşı özel koruyucu ürünler kullanmak evde alınacak önlemlerin başında geliyor. Toz tutabilecek halı ve döşemelerin kaldırılması, klimalara polen geçirmez filtre takılması da bahar nezlesine karşı koruma sağlıyor.





- Nezleden korunmada en etkili yöntem ise kişisel hijyene özen göstermek ve özellikle elleri sık sık yıkamak. Elbette elleri en hijyenik şekilde yıkamanın bazı incelikleri bulunuyor. Elleri önce su ile ıslatmak, yeterli miktarda sıvı sabun almak, sabunu köpürterek avuç içini ve ellerin arka yüzeyini, parmakları ve tırnakları ovmak, ardından elleri bileklere kadar durulamak önem taşıyor. Yıkama işlemi bittikten sonra muhakkak tek kullanımlık kağıt havlu ile kurulamak gerekiyor. Elleri yıkadıktan sonra yine kâğıt havlu yardımı ile musluğu kapatmak da hijyen sağlıyor.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.