Bafetimbi Gomis’e 10 milyon Euro’luk şok teklif!

Attığı gollerle Süper Lig’i kasıp kavuran Sarı Kırmızılı golcü Gomis için Çinliler devreye girdi. Çin kulübü’nün Galatasaray’a 5 milyon Euro bonservis, Bafetimbi Gomis’e ise yıllık 10 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

Spor - 01.05.2018 14:03

27 golle ligdeki krallık yarışında zirvede olan ve kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Befetimbi Gomis için Çinliler devrede. Fransız futbolcunun menajeri Mendy ile temasa geçen bir Çin kulübünün, Bafetimbi Gomis’e yıllık 10 milyon Euro (50 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray’a önerilecek bonservis bedeli ise 5 milyon Euro (25 milyon TL) civarında.



Çin takımının yetkililerinin sezon biter bitmez Galatasasray Yönetimi ile resmi temasları kuracağı öne sürüldü.



Çin’de transfer dönemi 18 Haziran’da başlayıp, 13 Temmuz’da bitiyor.

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