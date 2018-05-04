Magazin - 04.05.2018 10:44

Çağla Şıkel'den robot dansı!

Önceki gün, Çağla Şıkel Nişantaşı'ndaydı. 6 Mayıs'ta nikah masasına oturmaya hazırlanan yakın arkadaşı Alişan'ın düğününde giymek için kıyafet bakmaya çıktı.Şıkel, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti.Sohbetin ardından objektiflere poz vermesi istenilen ünlü manken, “Yine bacaklarım kaslı diye mi yazacaksınız?” sözleriyle muhabirlere takıldı.