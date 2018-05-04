"Bacaklarım kaslı diye mi yazacaksınız?"
Çağla Şıkel, önceki gün yakın arkadaşı Alişan'ın düğününde giymek için kıyafet bakmaya çıktı.
Magazin - 04.05.2018 10:44
Önceki gün, Çağla Şıkel Nişantaşı'ndaydı. 6 Mayıs'ta nikah masasına oturmaya hazırlanan yakın arkadaşı Alişan'ın düğününde giymek için kıyafet bakmaya çıktı.
Şıkel, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti.
Sohbetin ardından objektiflere poz vermesi istenilen ünlü manken, “Yine bacaklarım kaslı diye mi yazacaksınız?” sözleriyle muhabirlere takıldı.
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