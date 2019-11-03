Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği başrollerinden yer aldığı, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'in kaleme aldığı, Azize'nin yayın tarihi belli oldu. Yayınlanan son fragmanda dizinin yayın günü 19 Kasım Salı olarak açıklandı. Kanal D'de ekrana gelecek Azize, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kadın gibi oldukça yüksek reytingler alan dizilere rakip olacak.Azize'de Hande Erçel ile Buğra Gülsoy'un yanı sıra Mustafa Yıldıran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen Ceylan Bati, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek de rol alıyor.