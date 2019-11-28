'Azize' erken final mi yapacak?

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrollünde yer aldığı Azize sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyordu. Fakat Kanal D'de ekrana gelen dizi beklenen reytinglere ulaşamadı. Azize'nin ilk bölümü reytinglerde oldukça aşağılarda bir sırada yer aldı ve ilk 10 bile giremedi.Salı günleri yayınlanan Azize, ATV'nin fenomen olan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve FOX'un Kadın ile baş edemedi. Dizinin ikinci bölümü de reytinglerde çakıldı ve 11. sırada yer aldı. Medya kulislerinde dolaşan iddiaya göre eğer dizi böyle giderse önce yayın günü değişecek. Yayın günü değişeceği iddia edilen dizi yine istenilen başarıyı göstermezse bu kez Kanal D dizinin fişini erken çekecek.